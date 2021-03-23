Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми

В Москве семьи с детьми от 3 до 7 лет смогут выбрать одно из двух денежных пособий

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Малообеспеченные семьи смогут выбрать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что такие семьи могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7725 рублей в месяц или подать заявление на новую региональную денежную выплату, размер которой будет дифференцироваться и зависеть от материального положения семьи.

Размер выплаты может составлять 50% от величины прожиточного минимума ребенка (7791 рубль), если среднедушевой доход семьи с учётом получения выплаты превысит величину прожиточного минимума, 75% (11687 рублей), если среднедушевой доход семьи с учётом получения выплаты превысит величину прожиточного минимума и 100% (15582 рубля) при условии, что среднедушевой доход семьи с учетом получения выплаты превысит величину прожиточного минимума.

В пресс-службе подчеркивают, что если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, то ежемесячная выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка. Для приобретения права на новую денежную выплату среднедушевой доход малообеспеченной семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Москве в среднем на душу населения – 18 029 рублей в месяц.

Для получения права на новую выплату оба родителя должны работать, учиться, получать пенсию по инвалидности, либо один из них должен иметь уважительную причину отсутствия дохода.