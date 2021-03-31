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Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве госпитализирован строитель, упавший с 25 этажа в вентиляционную шахту и пролетевший 11 этажей.

"По предварительной информации, 31 марта мужчина проводил строительные работы, во время которых упал с высоты 25 этажа на уровень 14 этажа. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц", - сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

Там уточнили, что рабочий упал в вентиляционную шахту в строящемся здании на проспекте Андропова.

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с происшествием, в ходе которой "будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ".

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.

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