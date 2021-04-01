Обвиняемые в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу предстанут перед судом в Москве

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дело о заказном убийстве в Москве чемпиона мира по тайскому боксу, бизнесмена Ашота Боляна направлено в суд.

"Прокуратура ЮЗАО столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин в возрасте от 36 до 50 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства, убийство и пособничество в его совершении)", - сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным следствия, сказала она, заказ на убийство чемпиона мира по тайскому боксу (кикбоксингу) поступил от неустановленного пока лица в сентябре 2019 года.

"После этого в течение месяца соучастники следили за жертвой, изучая его образ жизни, маршруты передвижения и распорядок дня, тем самым планируя дальнейшее его убийство", - отметила Нефедова.

13 ноября 2019 года Болян был застрелен, когда выходил из своего дома на Нахимовском проспекте в Москве. Он скончался на месте от пулевых ранений.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черемушкинский районный суд столицы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что убийство 40-летнего уроженца Армении Боляна может быть связано с его бизнесом и криминальными разборками.