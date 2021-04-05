"Исцеляющие сады" появятся в медкластере "Сколково"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Воздействующие на органы чувств человек рекреационные зоны - "Исцеляющие сады" - будут созданы на территории Международного медицинского кластера (ММК) "Сколково" в Москве в 2022 году, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Сегодня на территории медкластера в Сколково реализуется уникальный проект благоустройства - "Исцеляющие сады", в рамках которого будет создано современное рекреационное пространство, сфокусированное на активации органов чувств человека: зрения, обоняния, слуха, осязания. По сути, это такой же объект здравоохранения, как и сами клиники", - сказал руководитель ведомства Андрей Бочкарёв.

Зоны будут расположены в центре кластера, вдалеке от сервисных и транспортных потоков. Сады соединят друг с другом и с Мещерским лесом пешеходными, беговыми и велосипедными маршрутами медкластера.

Планируется, что "Малый сад" будет исцелять созерцанием, в "Лесу с ручьем" пациенты и посетители смогут погрузиться в природную среду, а на "Овальной площади" будут созданы условия для общения. "Лес с ручьем" и "Овальная площадь" будут готовы к концу июля текущего года.

В рамках второй очереди проекта будут также оборудованы "Тактильные дорожки" разной геометрии и текстуры, "Лес медитаций" с успокаивающими звуками и "Поле воркаут" с игровой и тренировочной площадкой.

ММК "Сколково" реализуется на территории в 57 га. Целью создания кластера является развитие научных исследований, разработка новых медицинских технологий и лекарственных препаратов, привлечение в Россию лучших медицинских и образовательных практик из стран ОЭСР. Согласно принятому в 2015 году закону, для зарубежных медицинских, образовательных и научных организаций там создаются условия, максимально приближенные к условиям их работы в стране происхождения.

В проекте по созданию ММК "Сколково" участвуют израильская клиника "Хадасса", южнокорейский госпиталь "Бундан" и испанская клиника "Роман Фернандес". Кроме того, к 2022 году в рамках соглашения с французской компанией Orpea Group в Сколково планируется построить центр высокотехнологичной реабилитации "Клинея".