В Сколково завершили строительство терапевтического корпуса "Хадасса"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Работы по строительству терапевтического корпуса для израильской клиники "Хадасса" на территории медицинского кластера Сколково завершены, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В ближайшее время завершится оформление документы на ввод в эксплуатацию терапевтического корпуса площадью 25 тыс. кв.м для израильской клиники "Хадасса". Здесь будет внедрен мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты получат полный спектр необходимой им медицинской помощи", - рассказал он.

По его словам, на территории кластера продолжается строительство и других объектов.

Как отметил Бочкарев, до конца 2023 года в Сколково планируется запустить Центр хронических заболеваний, Центр ядерной медицины, уникальный медицинский молл, французский реабилитационный центр и Университетский госпиталь Страсбурга.

В свою очередь гендиректор Фонда ММК Сколково Ильдар Хайруллин добавил, что терапевтический корпус клиники "Хадасса" будет специализироваться на лечении онкологических заболеваний.

Как он рассказал, "в клинике откроются отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики, в том числе с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения".

По словам Хайруллина, терапевтический корпус будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, в числе которого - МРТ для высокоточного планирования лучевой терапии, ангиограф для гибридных операций и другие.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Хайруллин сообщал, что, согласно проекту, международный медкластер выйдет на проектную мощность к 2029 году. Как он отмечал, здесь будут работать филиалы более 10 иностранных клиник.