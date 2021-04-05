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Машина врезалась в трактор в Южном Бутове

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в аварии с участием легкового автомобиля и трактора на Веневской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

В результате ДТП пострадали три человека. Ранее сообщалось, что машина влетела в остановку, но эти данные не подтвердились.

В полиции уточнили, что ДТП произошло в районе дома 32 по Веневской улице. По предварительным данным легковой автомобиль столкнулся с трактором.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время их осматривают врачи.

По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали два человека: водитель и пассажир "Дэу".

Москва Южное Бутово

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