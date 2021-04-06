Изменилось время действия ограничений для грузовиков в пределах ТТК и МКАД

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы изменили время действия ограничений на въезд и движение по территории города грузового транспорта грузоподъемностью более 1 тонны в районе Третьего транспортного кольца (ТТК), а также массой более 3,5 тонн в пределах МКАД.

Согласно постановлению правительства Москвы, теперь въезд и движение по территории города, ограниченной ТТК, и движение по ТТК грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны ограничен с 7 утра до 11 вечера, ранее ограничения действовали с 6 утра до 10 вечера. Также ограничения затронули транспорт, который может въезжать или двигаться по МКАД - если раньше ограничения распространялись на автотранспорт, грузоподъемность которого более 12 тонн, то теперь максимальная грузоподъёмность составляет 3,5 тонны.

Кроме того, расширено число пропусков. К разовому со сроком действия не более пяти суток и пропускам на год добавились пропуска по времени: дневной (с7:00 до 23:00) и ночной (с 23:00 до 7:00).

Постановление вступает в силу с 5 мая.