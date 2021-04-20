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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
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В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8164 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране за сутки скончались 379 человек, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 106 307.

Поправились и выписаны уже 4,34 млн пациентов, в том числе 9 631 за последние сутки.

Новые случаи регистрировались в 83 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 1996. Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (687) и Московская область (562) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

В столице подтверждены 56 летальных случаев от инфекции. Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки после Москвы - в Санкт-Петербурге - 35. На третьем месте Московская и Свердловская области (16). В Самарской области 15 случаев, в Ростовской и Нижегородской областях - 14. В остальных субъектах - менее 13.

За все время пандемии в России было зафиксировано 4,71 млн случаев заболевания.

Хроника коронавируса. Апрель.

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