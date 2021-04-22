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В Москве задержали троих полицейских по подозрению в получении взятки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Трое сотрудников полиции западного округа Москвы задержаны по подозрению в попытке получения взятки на 12 млн рублей, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела", - сообщает Иванова.

Отмечается, что уголовное дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Как сообщает Иванова, в апреле 2021 года участковый ОМВД Солнцево, начальник следственного отдела и его заместитель "в составе организованной группы намеревались получить взятку от потерпевшего в сумме 12 млн рублей". Представитель столичного СК подчеркнула, что соучастники были задержаны в ходе совместной работы Следственного комитета, МВД и ФСБ во время передачи денежных средств.

В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В свою очередь столичное ГУ МВД сообщает, что подозреваемые "с декабря 2020 года вымогают у заявителя денежные средства в размере 12 миллионов рублей за качественное и своевременное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ". В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения виновности, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел. Также будет дана оценка действиям их руководства.

Москва Юлия Иванова

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