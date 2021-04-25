Полиция Москвы проверяет информацию о драке с участием актера Паля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения травм молодым мужчиной в ходе конфликта в центре Москвы 23 апреля, одним из участников которого был актёр Александр Паль.

"В полицию из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, по его сведениям, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, одним из участников конфликта является актёр Александр Паль.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Палем и экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым. По данным медиа, Антипов получил перелом нижней челюсти в результате драки, одним из участников которой был актёр Паль, находившийся в нетрезвом состоянии.

Актер Александр Паль получил известность за роль в комедии "Горько!". Он также сыграл в комедии "Всё и сразу", "Парень с нашего кладбища", "Без границ", "Хардкор" и "Страна чудес". В 2015 году на кинофестивале "Кинотавр" за роль в фильме Михаила Местецкого "Тряпичный союз" вместе с актёрами Василием Буткевичем, Павлом Чинарёвым и Иваном Янковским был удостоен приза за лучшую мужскую роль.