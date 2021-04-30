Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

В Москве с 1 по 3 мая перекроют улицы в районе станции "Кропоткинская"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С 1 по 3 мая будет перекрыто движение по улице Волхонке и Соймоновскому проезду в связи с Пасхальными мероприятиями, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"1, 2, 3 мая движение по улице Волхонка и Соймоновскому проезду будет перекрыто в связи с Пасхальными мероприятиями", - говорится в сообщении в пятницу.

Речь идет об участке автодороги от станции метро "Кропоткинская" в сторону улицы Ленивки и в сторону Пречистенской набережной.

Москва

Новости

Ритейлеры не ждут роста цен из-за ограничений для въезда грузовиков на МКАД

Суд оставил Льву Пономареву статус иноагента

Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

В Москве запустили "народный каршеринг"

Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд продлил арест журналиста Сафронова

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась до 2,7 тыс. случаев

В ЦОДД предупредили о предпраздничных пробках на дорогах Москвы

Глава медцентра осуждена условно по делу о смерти актера Марьянова

В Москве 6 станций метро изменят режим работы вечером из-за репетиции парада

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');