В Москве с 1 по 3 мая перекроют улицы в районе станции "Кропоткинская"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С 1 по 3 мая будет перекрыто движение по улице Волхонке и Соймоновскому проезду в связи с Пасхальными мероприятиями, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"1, 2, 3 мая движение по улице Волхонка и Соймоновскому проезду будет перекрыто в связи с Пасхальными мероприятиями", - говорится в сообщении в пятницу.

Речь идет об участке автодороги от станции метро "Кропоткинская" в сторону улицы Ленивки и в сторону Пречистенской набережной.