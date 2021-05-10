Движение на Арбатско-Покровский линии московского метро восстановлено

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Прерванное из-за инцидента с пассажиром движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено и уже входит в график, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее стало известно, что человек на пути прервал движение поездов на участке "Молодежная" - "Киевская". Сбой, по свидетельствам очевидцев, длился более 40 минут. Пассажирам рекомендовали пользоваться Филевской линией, МЦК и МЦД.

Других подробностей инцидента и данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, не приводится.

Это второе за день происшествие в московской подземке. Утром по техническим причинам прерывалось движение поездов на участке Калининской линии "Третьяковская" - "Марксистская". В метрополитене сбой связали с проверкой инфраструктуры.