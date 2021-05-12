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Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро нарушено из-за пассажира на пути

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - График движения поездов нарушен на Арбатско-Покровской линии утром в среду, сообщается в твиттере столичного метрополитена.

"На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Пресс-служба метро уточнила, что с 6:22 среды движение поездов на линии входит в график.

Ранее сообщалось, что 10 мая человек на пути прервал движение поездов на участке "Молодежная" - "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Сбой, по свидетельствам очевидцев, длился более 40 минут.

Москва Московский метрополитен

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