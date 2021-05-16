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ОНК Москвы сообщила о задержании более десяти человек на акции у МГУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек были доставлены в отдел полиции после несогласованной акции у здания МГУ на Воробьевых горах, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Всего в полицию были доставлены 11 человек, к моменту, когда мы посетили отдел, осталось шесть человек. Оставлять их в отделе не будут, всех отпустят", - сказал Мельников.

По его словам, на задержанных составят протоколы по статье 20.2. КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В воскресенье у здания МГУ прошла несогласованная акция "в защиту просветительской деятельности". Активисты выступают против резонансного закона, призванного регулировать просветительскую деятельность.

Проект постановления 23 апреля был размещен на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, которые завершились 7 мая. За время обсуждения более 25 тыс. пользователей проголосовали против проекта постановления и только 70 высказались в его поддержку.

В пятницу Минобрнауки РФ заявило, что проект постановления правительства, реализующий закон о просветительской деятельности, будет отправлен на доработку.

Москва МГУ

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