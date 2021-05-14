Постановление о просветительской деятельности пообещали доработать

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Проект постановления правительства, реализующий резонансный закон о просветительской деятельности, будет доработан с учетом поступивших после общественного обсуждения предложений, сообщило Минобрнауки России.

"В Минобрнауки России поступает множество запросов и предложений по проекту постановления правительства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности", в том числе представителей IT-сферы, сфер экологии, культуры, образования. Также 29 апреля 2021 года в Общественной палате прошли общественные слушания, в ходе дискуссии было принято решение, что проект постановления требует доработки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Все поступившие предложения по проекту постановления будут рассмотрены при внесении в него изменений", - уточнили в Минобрнауки.

Это постановление реализует закон о порядке осуществления просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества образовательных организаций, который вызвал неоднозначные оценки в образовательном и научном сообществе.

Против принятия законопроекта выступили члены-корреспонденты и профессора РАН. В научном сообществе заявили, что закон может привести к отставанию российской науки в отдельных областях и может создать проблемы при реализации программ международного обмена и сотрудничества.

В ведомстве сообщили, что уже направили в министерство просвещения свои предложения по включению в проект постановления.

Между тем в пятницу начальник отдела координации сферы организации дополнительного образования детей Минпросвещения РФ Елена Сереброва написала в инстаграме, что разработанный ведомством проект постановления правительства "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности", который был размещен для общественного обсуждения, "вызвал много отзывов, предложений и замечаний, в связи с чем принято решение о его существенной доработке".

"Все предложения рассматриваются и, по возможности, будут учтены в ходе доработки Проекта постановления в соответствии с компетенцией, установленной Минпросвещения России", - уточнила она.

Проект постановления 23 апреля был размещен на официальном сайте федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, которые завершились 7 мая. Согласно данным портала, за время обсуждения более 25 тыс. пользователей проголосовали против проекта постановления и только 70 высказались в его поддержку.

Госдума 16 марта приняла в окончательном чтении закон о просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества в образовании. Документ (1057895-7) закрепляет за правительством право определять порядок осуществления просветительской деятельности и контроля за ней, а также вводит её определение как деятельности, "осуществляемой вне рамок образовательных программ, направленной на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Согласно закону, просвещение осуществляют органы гос- и муниципальной власти, а также уполномоченные ими организации, а физические, юридические лица и ИП могут это делать при соблюдении установленных требований. Также закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены, за исключением договоров об обучении иностранных студентов.

Документ, в частности, вводит запрет на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни при ведении просветительской деятельности, в том числе "посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Министр науки и высшего образовании РФ Валерий Фальков заявил 1 апреля, что вызвавший серьезный резонанс закон "будет отрегулирован в нормативных актах, чинить препятствия для зарубежного обмена никто не намерен".