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В Москве появилась возможность сдать в Главархив семейные фотопленки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В центре госуслуг "Мои документы" появилась возможность передать на хранение в Главархив семейные фотопленки. Инициатива запущена в рамках второго этапа акции "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Запуск второго этапа акции "Москва - с заботой об истории" - очень важный шаг для сохранения истории города. Несмотря на то, что Главархив постоянно пополняет свои фонды новыми материалами, в основном туда все-таки поступают официальные документы. Вместе с тем полное отражение исторических событий невозможно без личных материалов их непосредственных участников", - сказала заммэра.

Она добавила, что спустя два года после начала акции можно сделать вывод, что москвичи активно делятся семейными архивами, поэтому возможность передать фотопленки в Главархив может вызвать отклик у горожан.

Отмечается, что с согласия владельца фотопленок их будут использовать на выставках и в разных образовательных проектах. Благодаря этому, можно будет узнать или вспомнить все архитектурные, парковые и транспортные изменения столицы.

Проект "Москва – с заботой об истории" недавно отметил свое двухлетие. Он стартовал накануне празднования 9 мая в 2019 году. Его цель – сохранить для будущих поколений подлинные источники прошлого и память о героях войны.

Собранные материалы с согласия владельцев используются в различных культурно-просветительских проектах. Например, размещаются в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", а также на выставочных стендах в центрах госуслуг и на платформе "Я дома". За два года в рамках проекта собрано почти 9 тысяч различных предметов и документов.

Москва

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