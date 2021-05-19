Женщина погибла в результате падения на рельсы в московском метро

Движение на салатовой ветке, где произошел инцидент, восстановлено

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Женщина, упавшая на рельсы в Московском метрополитене в среду вечером, погибла, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее источник агентства рассказал, что на станции "Шипиловская" на рельсы упал пассажир, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса. Позже стало известно, что погибла женщина.

"Пассажирка упала на рельсы под прибывающий поезд. Спасти ее не удалось", - сказал собеседник агентства.

Движение поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии, приостановленное из-за инцидента с пассажиром, возобновилось, сказано в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сбой на салатовой ветке метро длился более 30 минут. Сейчас поезда ходят по графику.

В дептрансе заявили, что поездов с пассажирами в тоннелях не было.