Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:23Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Женщина погибла в результате падения на рельсы в московском метро

Движение на салатовой ветке, где произошел инцидент, восстановлено

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Женщина, упавшая на рельсы в Московском метрополитене в среду вечером, погибла, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее источник агентства рассказал, что на станции "Шипиловская" на рельсы упал пассажир, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса. Позже стало известно, что погибла женщина.

"Пассажирка упала на рельсы под прибывающий поезд. Спасти ее не удалось", - сказал собеседник агентства.

Движение поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии, приостановленное из-за инцидента с пассажиром, возобновилось, сказано в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сбой на салатовой ветке метро длился более 30 минут. Сейчас поезда ходят по графику.

В дептрансе заявили, что поездов с пассажирами в тоннелях не было.

Москва Московский метрополитен

Новости по теме

Новости

Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

Температурный рекорд конца XIX века побит в Москве

В Подмосковье предложили отказаться от запуска шариков на мероприятиях

В Подмосковье предложили отказаться от запуска шариков на мероприятиях

На ВДНХ открылся музей транспорта Москвы

Пандемия коронавируса

Работу ЦДМ приостановили после встречи с актерами из "Майора Грома"

Работу ЦДМ приостановили после встречи с актерами из "Майора Грома"

Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов во вторник днем

Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов во вторник днем
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве упал до уровня менее 2,5 тыс. случаев впервые с 6 мая

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID в Москве за сутки вновь превысило 3,5 тыс.

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');