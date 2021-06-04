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Пассажир упал на рельсы на станции метро "Красные ворота" в Москве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на центральном участке "красной" линии столичного метро приостанавливалось на 10 минут днем в пятницу из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам, на станции "Красные ворота" на рельсы упал пассажир. Для его подъема на платформу временно отключалось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пассажира удалось спасти.

"Движение поездов временно прерывалось на участке "Красные ворота" - "Комсомольская". В настоящее время оно входит в график", - добавил источник.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили факт инцидента с пассажиром на Сокольнической линии, из-за чего были временно увеличены интервалы движения на центральном участке ветки.

Москва Московский метрополитен Красные ворота Сокольническая линия

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