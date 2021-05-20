В мэрии Москвы опровергли планы о штрафах для не следящих за здоровьем

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве нет планов по введению штрафов для граждан за безответственное отношение к своему здоровью, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"Вице-мэр (Анастасия Ракова - ИФ) предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров. (...) Никаких планов о введении штрафов заявлено не было", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Москва уже несколько лет системно занимается мотивацией граждан следить за своим здоровьем: это проект "Здоровая Москва", диагностические комплексы, установленные в центрах госуслуг, рекламная кампания по мотивации к ведению здорового образа жизни.

Идея софинансирования обсуждается в случае, если запущенное состояние здоровья пациента стало следствием того, что он долгое время не обращался к врачам, то есть когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его лечения, пояснили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Ранее в четверг заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, выступая на "Московском онкологическом форуме", заявила, что для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем, стоит предусмотреть материальную ответственность.

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести", - сказала Ракова. Это может быть необходимо для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан, добавила заммэра.