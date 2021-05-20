Мэрия Москвы предложила штрафовать граждан, не следящих за здоровьем

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем, стоит предусмотреть материальную ответственность, считает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести", - сказала Ракова, выступая на "Московском онкологическом форуме" в четверг.

Она отметила, что сейчас необходимо работать над тем, чтобы определенные обязательства накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Это может быть необходимо для того, чтобы обезопасить добросовестных граждан, заявила заммэра.