В московских природных заказниках начали появляться ужата

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды предупредил граждан о скором увеличении числа змей на территории городских парков и лесов. В сообщении на сайте столичной мэрии отмечается, что на природных территориях Москвы начинают появляться ужата.

Ужей наблюдают в Битцевском лесу, заказниках "Тропаревский", "Теплый Стан", природном парке "Долина реки Сходни в Куркино", природном комплексе № 22 "Митинский лесопарк", природно-исторических парках "Измайлово", "Москворецкий", "Серебряный бор", "Кусково", "Косинский".

Также в последнее время представители вида появились в заказниках "Долгие пруды", "Алтуфьевский", "Северный", "Лианозовский", в Строгинской пойме, природно-исторических парках "Царицыно" и "Тушинский".

В департаменте объяснили отличия неядовитых и ядовитых змей, обитающих на природных территориях столицы. Длина тела ужа может достигать полутора метров. Основные признаки - характерные ярко-желтые пятна по бокам головы, овальная голова и округлая форма зрачка. Укусить уж может только в исключительных случаях. Длина тела гадюки составляет около 70 сантиметров, очень редко змея может дорасти до одного метра. Опознать ядовитую змею можно по короткому и плотному телу, треугольной голове, и зигзагообразному рисунку из темных ромбов вдоль спины. Укус гадюки ядовит, но чаще всего не смертелен. В случае опасности гадюка сворачивает тело и совершает броски.

Основные рекомендации при встрече со змеей: не проявлять агрессию, не приближаться к змее, не делать резких движений, медленно отойти от животного. Если человека укусила гадюка, ему необходимо, наложить давящую повязку, пить много воды и как можно быстрее обратиться к врачу.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали граждан во время прогулки по природным территориям внимательно смотреть под ноги, выбирать высокую и плотную обувь.