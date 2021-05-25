Собянин сообщил о поимке тысяч преступников благодаря видеонаблюдению в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Система видеонаблюдения в Москве охватывает почти все дома города, благодаря ей удалось поймать тысячи находящихся в розыске преступников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Глобальная система видеонаблюдения Москвы охватывает практически все дома, все подъезды, все школы, большинство улиц Москвы", - сказал мэр во вторник в ходе пленарной сессии форума умных городов.

Он добавил, что с прошлого года к системе видеонаблюдения подключилась функция распознавания лиц, которая помогает определять разыскиваемых людей. Эта система за несколько месяцев выявила тысячи преступников, находившихся в общероссийском розыске.

Также за последние 10 лет благодаря видеонаблюдению и информационным технологиям количество квартирных краж снизилось в 14 раз, а количество краж транспортных средств - в девять раз, сказал Собянин.