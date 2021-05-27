Главархив Москвы показал проекты 8-й сталинской высотки и пантеона

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Столичный Главархив и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости открыли доступ к документам о нереализованных архитектурных проектах времён СССР, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Среди опубликованных документов есть материалы о восьмой сталинской высотке, пантеоне и Дома колхозника на Каланчевской улице. Представлены 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов.

Отмечается, что одним из наиболее интересных документов является проект пантеона — памятника вечной славы великих людей советской страны, куда должны были переместить тела Владимира Ленина, Иосифа Сталина, а также других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Для размещения пантеона предлагались самые разные места: Красная площадь, Поклонная гора, Ленинские (сейчас — Воробьевы) горы, Парк им. Горького, Софийская набережная, Рублевское шоссе, парк "Сокольники", Нескучный сад и ряд других мест.

275-метровое административное здание восьмой высотки в Зарядье по проекту архитектора Дмитрия Чечулина должно было стать главным и самым высоким из восьми сталинских небоскребов, заложенных в день 800-летнего юбилея Москвы. На возведенном к весне 1953 года стилобате восьмой высотки впоследствии была сооружена гостиница "Россия", а каркас здания использовали для строительства Центрального стадиона имени Ленина.

Что касается Центрального дома колхозника по проекту академика Алексея Щусева, то комплекс должен был состоять из гостиницы, вестибюля, обслуживающих и административных помещений, магазинов, а также зала сельскохозяйственной выставки и оранжереи. Общая площадь выставочных помещений должна была составлять около четырех тысяч квадратных метров, причем первый этаж отводили для демонстрации тяжелых экспонатов (включая комбайны), а объем всего сооружения равнялся 228 тысячам кубометров.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что всем документам обеспечат сохранность, а граждане смогут ознакомиться с уникальными материалами.