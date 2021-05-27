На Москву надвигается гроза

Гроза в Москве. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 утра пятницы, сообщается на официальном сайте столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить шаткие конструкции.