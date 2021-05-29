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За день в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков

За день в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков
На Красной площади
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Прирост осадков на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ с утра субботы составил 20 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным оценкам, за день в городе выпало около 40% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для мая в столице - 51 мм.

Ранее сообщалось, что сильный ливень в Москве привел к подтоплениям и перебоям в работе общественного транспорта на Боровском шоссе, проспекте Генерала Дорохова, Комсомольской площади и площади Борьбы.

По данным мэрии, упавшее из-за порыва ветра дерево заблокировало движение транспорта на улице Вильгельма Пика. Пострадавших нет. К 18:30 восстановительные работы на месте инцидента завершены.

МЧС России предупредило о ливне, грозе и усилении ветра в Москве до 17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе до конца суток.

Москва

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