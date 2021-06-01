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Вячеслав Фетисов выиграл праймериз "Единой России" от Московской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы текущего созыва, известный спортсмен Вячеслав Фетисов одержал победу в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента от Московской области.

По данным сайта праймериз, Фетисов набрал 666 594 голоса. В первую десятку партийного списка также вошли:

- главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова,

- заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев,

- председатель наблюдательного совета ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" Бекхан Агаев,

- председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская,

- депутат Госдумы Отари Аршба,

- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко,

- председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова,

- заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Елена Серова,

- член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев.

В числе победителей по одномандатным округам – заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, певец Денис Майданов. Всего голосование проходило по 11 округам.

В пресс-службе Московского регионального отделения партии "Единая Россия" "Интерфаксу" уточнили, что всего в предварительном голосовании, которое проходило с 24 по 30 мая в очной и заочной формах, приняли участие свыше 700 тыс. жителей Подмосковья.

Вячеслав Фетисов Единая Россия Московская область

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