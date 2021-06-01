ЦИК получил данные о попытках принудить к голосованию на праймериз "Единой России"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России получил сведения о том, что в некоторых регионах страны на праймериз партии "Единая Россия" наблюдались попытки административного принуждения к голосованию и выбору кандидатов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Были сигналы и информация от коллег о том, что в некоторых регионах действительно наблюдались административные попытки кого-то принудить не просто к голосованию, а им чуть ли не указывали кандидатов", - сказала Памфилова в интервью радиостанции Business FM во вторник.

"Для нас это важно, потому что проходят праймериз "Единой России", а тень ложится, в том числе, на избирательную систему России", - отмечает глава ЦИК РФ.

Памфилова добавила, что полученную информацию комиссия передаст руководству "Единой России". "Мы тратим много сил для того, чтобы доверие к выборам возрастало. Всю конкретику передадим руководству партии, пусть разбираются", - сказала председатель комиссии.

"Единая Россия" почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Выдвижение кандидатов на праймериз в этом году началось 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.