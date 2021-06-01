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Мошенники в Москве украли у 96-летнего ветерана 400 тыс. рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Москве у ветерана Великой Отечественной Войны Василия Пронина украли 400 тысяч рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Злоумышленник позвонил на домашний телефон ветерана и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу

Представитель МВД, пояснила, что преступник сказал пенсионеру, что деньги якобы необходимы для задержания с поличным мошенника.

"Ход расследования взят на контроль руководством Главного управления МВД России по Москве", - подчеркнула Волк.

Со своей стороны представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство контролирует расследование возбужденного уголовного дела. Также доследственную проверку проводит и столичное Управление СК.

Пронин был одним из приглашённых ветеранов на параде в честь Дня Победы в 2021 году. По данным СМИ, Пронин находился на Красной площади рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время парада Победы. Президент помог ветерану накинуть куртку.

Москва МВД

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