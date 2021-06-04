Суточная COVID-заболеваемость в Москве третий день держится на одном уровне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Еще 2 817 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 2 876 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы продолжает держаться на одном уровне третий день подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек. С начала пандемии скончались 20 352 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 318 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 072 425 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 июня составляет 1 млн 192 174.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.