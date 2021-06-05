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Сотрудника подмосковного СИЗО задержали по делу о разглашении гостайны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник подмосковного СИЗО задержан по подозрению в распространении записей переговоров, возбуждено дело о разглашении государственной тайны, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Вчера сотрудники собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в городе Котельники задержали сотрудника следственного изолятора №8. Он подозревается в распространении записей переговоров", - рассказал он.

Собеседник агентства не уточнил имени задержанного, отметив, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

У задержанного изъята флешка с относящимися к гостайне материалами, которую он планировал передать лицам, не имеющим доступа к ней, добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Статья УК РФ о разглашении гостайны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Подмосковье Котельники СИЗО ФСИН

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