В Москве задержан подозреваемый в краже иконы XV века

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве и краже иконы XV века "Похвала Богоматери" и картины русского художника Константина Сомова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что жительница города Москвы решила продать принадлежавшую ей икону "Похвала Богоматери", написанную неизвестным иконописцем во второй половине XV века. Помочь ей в этом она попросила своего давнего знакомого", - сказала Волк журналистам в понедельник.

Она сообщила, что спустя время мужчина нашел потенциального покупателя, который представился продавцом антиквариата. Впоследствии лже-антиквар забрал икону на реализацию и обещал продать ее своим клиентам за 350 тысяч долларов США.

"При следующей встрече злоумышленник передал задаток в размере 10 тысяч долларов США и заявил, что нашел покупателя, которому уже отдал предмет живописи. Произвести полный расчет он обязался через пару дней, однако свое обещание не выполнил", - пояснила представитель МВД.

По данным полиции, подозреваемый продал предмет искусства за $80 тысяч коллекционеру, который впоследствии добровольно передал ценность правоохранительным органам. При этом 70 тысяч долларов подозреваемый потратил по своему усмотрению.

"Кроме того, злоумышленник подозревается в хищении мошенническим путем картины русского художника Константина Сомова. Так, через третьих лиц он получил указанное полотно на руки. Затем подменил оригинал картины на качественную копию и вернул владельцу, сообщив, что продать ее не удалось. Обнаружив подмену, мужчина обратился в полицию", - отметила Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Результаты искусствоведческой судебной экспертизы показали, что похищенная икона представляет особую художественную, историческую, научную и культурную ценность. В связи с этим принято решение о переквалификации действий подозреваемого на статью 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность)", - сообщила представитель ведомства.

По ее словам, мужчина заключен под стражу.