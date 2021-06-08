Финал всероссийского урбанистического хакатона пройдет в Красногорске

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Финал всероссийского урбанистический хакатона, участникам которого предстоит разработать проекты благоустройства общественного пространства, пройдет в Красногорске в пятницу, 11 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"За три дня участникам предстоит разработать, презентовать и защитить свои проекты благоустройства общественного пространства. К участию в обсуждении концепций каждого из проектов приглашаются активные неравнодушные жители", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Красногорск станет первым городом в Подмосковье, на территории которого в период с 2022 по 2023 годы будет реализовано архитектурное решение по благоустройству территории, предложенное победителями данного форума. Мероприятие пройдет в Яблоневом сквере по адресу: Волоколамское шоссе, д. 1.

"Для нас возможность создать еще одно общественное пространство в самом центре города, над концепцией которого будут работать лучшие архитекторы страны - большая честь. Благодарю ФГБУ "Роскультцентр" и нашу творческую молодежь за эту прекрасную инициативу", - приводятся в сообщении слова главы Красногорска Алексея Спасского.

Проекты команд-победителей получат поддержку на последующую реализацию проекта в выбранном регионе в 2022-2025 годах. Церемония награждения состоится в Москве в рамках "Российской креативной недели".