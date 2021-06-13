На северо-западе Москвы из катера выпал и погиб ребенок

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Маленький мальчик погиб, выпав из катера на северо-западе Москвы.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, в воскресенье в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус Сити Холл" с катера за борт упал шестилетний ребенок, который был доставлен на поисково-спасательную станцию. Однако от полученных травм мальчик скончался, отметила она.

По словам Коротковой, в связи с происшествием организована проверка в сфере безопасности плавания.

Со своей стороны представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента организована доследственная проверка.

Она рассказал, что на месте трагедии работают следователи, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.