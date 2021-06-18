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Песков счел, что введение зон без COVID в общепите не увеличит социальную напряженность

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что введение ограничений по типу "свободных от COVID" зон в московских ресторанах, может повлечь социальную напряженность среди непривившихся от коронавируса россиян, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Самое страшное деление россиян - это на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Вот чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно", - подчеркнул он.

О проведении эксперимента с зонами, свободными от коронавируса, в частности, в ресторанах, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В ряде заведений будут созданы пространства, куда смогут попасть люди, привившиеся от COVID-19, либо переболевшие с антителами.

Хроника коронавируса. Июнь.

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