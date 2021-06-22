Дети до 18 лет смогут ходить в московские кафе по ПЦР-тесту

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние посетители смогут пройти в московские рестораны и кафе по ПЦР-тесту на коронавирус, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество (в заведение общепита), - есть возможность сделать ПЦР. 72 часа он будет действовать", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет будет только при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР. Все желающие попасть в кафе и рестораны должны будут предоставить QR-коды о прохождении вакцинации, перенесенной в течение полугода болезни или отрицательные результаты ПЦР-теста.