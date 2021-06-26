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Москвичи за пять лет стали на 38% реже снимать наличные в банкоматах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жители Москвы в последние годы стали активнее пользоваться платежными картами, количество операций по снятию наличных в банкоматах сократилось на 38% с 2016 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 млн операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019 эта цифра снизилась на 19% - до 349 млн операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал еще на 22,6% - до 270 млн", - привели слова Ефимова в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства.

Заммэра добавил, что объем операций по платежным картам в Москве за 2020 год увеличился на 11,9%, количество транзакций - на 11,5%.

Помимо роста карточных платежей, в Москве увеличивается и число выданных физическим лицам банковских карт - только за 2020 год общая эмиссия выросла на 4,3%.

Услуги банков в Москве становятся в целом более востребованными, отмечают в пресс-службе. В городе за январь-апрель 2021 года выросли объемы кредитования, вкладов и депозитов.

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