В Москве у водителя-нарушителя нашли оружие и поддельное удостоверение

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники московской Госавтоинспекции задержали на Кутузовском проспекте водителя с фальшивым удостоверением сотрудника правоохранительных органов, а в багажнике его машины было обнаружено оружие.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в субботу, автомобиль двигался по разделительной полосе. "На законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал, продолжая движение в сторону области с нарушением скоростного режима", - сказала Волк.

Позднее автомобиль остановили, при осмотре в багажнике были обнаружены пистолеты, патроны, автомат и другое оружие.

"19-летний молодой человек, управлявший указанным автомобилем, был доставлен в отдел МВД России по Можайскому району города Москвы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Изъятые предметы направлены на исследование", - сообщила Волк.