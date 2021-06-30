В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В "Москвариуме" на ВДНХ родился восточноамериканский скат-бычерыл, рот которого по форме напоминает улыбку, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"Детеныш ската - первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы "Москвариума" на ВДНХ. После того как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам. Мы планируем переселить его в аквариум в экспозиции в июле", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время маленький скат находится в отдельном аквариуме, постепенного адаптируется к условиям обитания. Ихтиологи регулярно наблюдают за детенышем.

Имя новому жителю "Москвариума" выберут подписчики центра океанографии и морской биологии на ВДНХ.