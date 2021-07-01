Число пациентов на ИВЛ в Москве выросло в 1,5 раза с середины июня

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы в настоящее время подключено 709 пациентов.

По состоянию на 14 июня их число составляло 457 человек. Таким образом, за полмесяца этот показатель вырос примерно в полтора раза. Это следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом столицы.

Притом в течение последних двух недель фиксировался и более высокий показатель подключенных к ИВЛ пациентов: 731 человек.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем – декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии – более 9 тыс.

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