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Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась на 9%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 6,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это на 9% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 893 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 7 597 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 704 человека меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 112 человек. С начала пандемии скончались 22 668 человек. Таким образом, в пятницу не было достигнуто очередное максимальное значение этого показателя, но смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Выздоровели от заболевания за сутки 6 271 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 170 924 человека.

Накануне сообщалось о 5 934 выписанных и 108 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 2 июля составляет 1 372 705.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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