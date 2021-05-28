Пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве

Они получили от 9 до 17 лет колонии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в пятницу признал пятерых уроженцев Таджикистана виновными в подготовке теракта в московском регионе и отправил их в колонию строгого режима на сроки от 9 до 17 лет.

"Назначить Арабову Лутфолло наказание в виде 15 лет колонии, Мирзоеву Миромахмуду - 12 лет колонии, Раджабову Нурулло - 17 лет колонии, Хочаеву Нихмону - 11 лет колонии, Шокирову Шодмону - 9 лет колонии строгого режима", - огласил решение судья

Пятеро фигурантов дела признаны виновными в подготовке теракта (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия (ст. 222 УК РФ).

Фабула дела официально не раскрывалась, поскольку материалы засекречены. Как сообщил источник агентства, следствие считает, что фигуранты дела планировали совершить теракт в столичном регионе при помощи грузового автомобиля.

Защитник одного из осужденных заявил "Интерфаксу", что вину никто из пятерых не признал, приговор будет обжалован.

"То, в чем нас обвиняют, мы не совершали, это все сфабриковано", - крикнул один из осужденных после окончания процесса.

Суд также решил передать в экспертно-криминалистической центр МВД изъятые у осужденных два автомата АК-47, травматический пистолет, а обнаруженный у них "черный флаг" - уничтожить.

Как стало известно в ходе процесса, осужденные были арестованы 25 октября 2018 года.

26 октября того года Центр общественных связей (ЦОС) сообщил о задержании пособников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, планировавших теракт в столичном регионе.

Ячейкой сторонников ИГ, по версии следствия, руководили эмиссары в Сирии - выходцы из Центрально-Азиатского региона. "Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств", - заявляли тогда в спецслужбе. По данным ФСБ, ячейка финансировалась за счет денежных переводов из-за границы, злоумышленники также добывали деньги с помощью совершения тяжких преступлений.

Других подробностей задержания в ЦОС не приводили.