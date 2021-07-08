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Москвичам снова разрешили посещать детские и спортивные площадки

Кроме того, для посетителей открыли московский зоопарк

Москвичам снова разрешили посещать детские и спортивные площадки
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве отменяются ограничения на посещение детских и спортивных площадок, беседок и иных объектов инфраструктуры, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэрии в четверг.

Согласно указу, введенные ранее ограничения на использование городской инфраструктуры отменены. Также отменено ограничение на посещение зоопарка, при этом с 8 июля приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений, расположенных на территории зоопарков.

12 июня Собянин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице ввел ряд ограничений. При посещении парков граждане не могли пользоваться спортивными, детскими площадками, беседками и другими объектами инфраструктуры. Кроме того, был закрыт для посещения столичный зоопарк.

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