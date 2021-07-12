В "Долине МГУ" начали строить еще два корпуса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству кластеров "Междисциплинарный" и "Образовательный" инновационно-технического центра МГУ "Воробьевы горы", который также называют "научно-технологической долиной МГУ".

В церемонии также участвовали ректор университета Виктор Садовничий и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"На месте депрессивной территории один за другим начинают появляться новые современные образовательные центры. Москва привыкла к большим объемам стройки, но то, что реализуется здесь - это по-настоящему масштабный проект для всей страны", - отметил мэр.

Он напомнил, что строится площадка, которая должна объединить потенциал МГУ и ведущих российских корпораций и объединить научно-технический потенциал страны.

Садовничий отметил, что начало строительства является одним из важнейших событий накануне 270-летия вуза, которое будет отмечаться в 2025 году.

Собянин также осмотрел ход строительства корпуса "Ломоносов". 1 июля в мэрии сообщили, что завершается строительство его подземных конструкций и началась подготовка к возведению наземной части здания.

Мэр вспомнил, что на этом месте была свалка строительного мусора, которую спешно расчистили зимой. Он отметил, что "это была кощунственная история", когда рядом с лучшим университетом страны расположена свалка.

Как отметил кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов, эта свалка вызывала недовольство у местных жителей и благодаря ее реорганизации удалось снизить социальную напряженность.

Садовничий в начале 2010-х годов предложил создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы". Проект "долины" МГУ "Воробьевы горы" был представлен в 2015 году. Кластер начали строить на пустыре между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.

В конце прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что первые объекты научно-технологической долины МГУ нужно запустить в ближайшие полтора-два года. Он отмечал, что к 2025 году инфраструктура инновационного центра должна быть развернута в полном объеме.

Здание "Междисциплинарного" кластера площадью 75 тысяч квадратных метров будет включать Институт человека, блок когнитивных исследований искусственного интеллекта, блок развития инновационных спортивных технологий, транснациональный проект "Единая Евразия", научно-технологические лаборатории, а также экспоблок с конгресс-залом.

Здание "Образовательного" кластера площадью 15 тысяч квадратных метров будет предназначено для размещения управленческих структур инновационно-технического центра, образовательного блока, научно-технологических стартапов и общих сервисов Центра, а также для проведения специализированных мероприятий и конференций.