Блогер Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдуарда Биля (известен как Эдвард Бил) к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года за апрельское ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Он также на три года лишен права управления автомобилем, сообщила журналистам представитель городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Ограничение свободы означает, что блогер не сможет покидать место проживания в период с 20:00 до 08:00 следующего дня, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. При переезде ему необходимо будет уведомить контролирующий орган.

В суде установлено, что 1 апреля 2021 года Биль превысил скорость во время езды по Новинскому бульвару в Москве и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение его Audi с Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Voklswagen. Тогда сообщалось, что пострадавшая является сотрудницей аппарата Госдумы.

Билю предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).