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Работу более 150 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В столице с момента начала пандемии коронавируса приостановлена деятельность более 150 кальянных, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу Москве.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 155 кальянных, в том числе с 1 января 2021 года - 95 кальянных", - говорится в сообщении.

В соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах на территории столицы запрещено.

В условиях распространения COVID-19 существует риск его передачи через кальян: влажная и теплая среда внутри колб, шлангов и трубок кальяна способствует размножению вирусов и бактерий и распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе коронавируса.

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