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В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"
Фото: Владислав Шатило/RBC/TAСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Москве опечатали два кафе "Моремания" из-за выявленных там грубых нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, 73 кг кулинарной продукции, полуфабрикатов и сырья пришлось снять с реализации, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства 2-4 декабря провели внеплановые выездные проверки по запросу депутата Госдумы и по факту публикации в СМИ о нарушениях санитарных требований в двух кафе "Моремания" по адресам: улица Киевская, дом 7 корпус 2 (АО "СК Сервис") и проспект Мира, дом 211, корпус 2 (ООО "СЕВРЫБА").

Информация в СМИ в ходе проверок подтвердилась, отметили в управлении.

Проверяющие взяли пробы проб готовых блюд и полуфабрикатов для лабораторного исследования, а также смывы с предметов.

"Учитывая, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей помещения ресторанов 03.12.2024 и 04.12.2024 были опечатаны, в отношении юридических лиц (ООО "СЕВРЫБА", АО "СК Сервис") составлены протоколы о временном запрете деятельности и административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Материалы административных дел в отношении юрлиц направлены для рассмотрения по подведомственности в районные суды для административной приостановке обоих кафе на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор Москва Моремания ООО "СЕВРЫБА" СК Сервис
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