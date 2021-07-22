В подмосковной Рузе могут завести дело на мать 7 детей, живших на улице без еды

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура провела проверку сообщений о брошенных матерью семерых детях, которым пришлось бродяжничать в подмосковной Рузе, сообщает Мособлпрокуратура.

"Установлено, что мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в городе Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра", - говорится в сообщении.

По данному факту городской прокурор направил в орган дознания материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, в связи с ненадлежащей организацией профилактической работы в отношении женщины, городской прокуратурой начальнику ОМВД России по Рузскому городскому округу внесено представление.

Поводом для проверки послужила информация, размещенная в СМИ, о детях, которые живут в шалашах и сараях в Рузе без еды и одежды.

В прокуратуре сообщили, что в настоящее время дети находятся в медучреждении в Москве.

В Следственном комитете также сообщили о начале проверки по информации СМИ.

В свою очередь в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщили, что женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю в июне.

"Детям от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы. Их дальнейшей судьбой будут заниматься столичные органы опеки и попечительства", - цитирует слова подмосковного омбудсмена Ксении Мишоновой пресс-служба.