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Заболеваемость COVID в Москве вновь упала до уровня ниже 4 тыс. случаев в сутки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Около 3,4 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 20% меньше, чем накануне, следует из информации оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в столице выявили 3 425 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 4 287 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость сократилась на 862 случая или примерно на 20%.

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На текущей неделе в российской столице ежесуточно фиксировали 3-4 тыс. случаев COVID-19.

COVID-19 за сутки привел к гибели в Москве 107 пациентов. Накануне скончалось 102 человека. Таким образом, смертность от коронавируса продолжает держаться в столице на высоком уровне. Общее число погибших достигло 24 898 человек.

Выздоровели от заболевания и выписались в Москве за сутки 7 010 пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 излечилось 1 319 555 горожан. Накануне сообщалось о выздоровлении 7 587 жителей столицы.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию в Москве перенесли 1 481 296 человек.

Хроника коронавируса. Июль.

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Москва коронавирус

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