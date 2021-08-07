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Военные опровергли сообщение о пожаре на своем полигоне в Луховицах

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Территория под Луховицами в Московской области, где произошел пожар, не является военным полигоном и не имеет отношения к Минобороны РФ, сообщил департамент информации министерства в субботу.

"Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности. Территория, на которой возник пожар, не находится в ведении министерства обороны РФ и не является военным полигоном", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу источник сообщил, что природный пожар возник на территории Ольшанского военного полигона в подмосковных Луховицах. По его словам, туда был направлен вертолет Московского авиационного центра.

Подмосковье Луховицы Ольшанский Минобороны

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