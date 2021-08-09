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Почти все таксисты Москвы зарегистрировались в системе, отслеживающей время за рулем

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Около 75 тысяч водителей такси Москвы и Подмосковья зарегистрировались в комплексной информационной системе "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"), которая отслеживает время работы таксистов, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня цифровые профили КИС "АРТ" получили уже 75 тысяч водителей Москвы и Подмосковья - это почти 100% активных водителей, которые каждый день выходят на линию", - сообщили в департаменте в понедельник.

Аналитическая система для водителей такси необходима для защиты водителей от переутомления и переработок, они смогут быть за рулем до 40 часов в неделю. "Это время безопасно для водителя и не ограничивает его в привычном заработке", - отмечают в ведомстве.

"По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю - это чистое рабочее время, которое не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день устанавливает работодатель по согласованию с водителем, но не более 12 часов, при этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха", - подчеркнули в департаменте.

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